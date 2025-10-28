Telefono in mano dietro la pattuglia di Solaro sospesa la patente

Dietro l’auto dei vigili di Solaro, guida con in mano il telefonino, beccato dallo specchietto retrovisore e patente ritirata. Sono due gli automobilisti sanzionati pesantemente nell’ultima settimana a Solaro per la guida con in mano il telefonino. Li hanno sorpresi gli agenti di pattuglia sul territorio. Uno addirittura è finito in coda con la sua . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

