Tedua si prende San Siro | annunciato un concerto nel 2026
«FACCIAMOLO». Con queste parole Tedua ha annunciato un concerto a San Siro, previsto il 24 giugno 2026. La notizia accompagna l’uscita, più o meno a sorpresa, del suo nuovo singolo Chuniri, uscito questa notte su tutte le piattaforme. Commentando a RTL 102.5, radio ufficiale dello show, il cantautore genovese ha dichiarato: «Fare un concerto a San Siro era uno dei miei obiettivi. Ricordo una scena che non dimenticherò mai, eravamo a casa di Sfera Ebbasta, nel 2017, e Charlie Charles mi chiese: “Ora che Orange County è andato bene, cosa ti aspetti dalla tua carriera?” Gli risposi: “Riempire San Siro”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
