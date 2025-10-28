Tedua si prende San Siro | annunciato un concerto nel 2026

Metropolitanmagazine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«FACCIAMOLO». Con queste parole Tedua ha annunciato un concerto a San Siro, previsto il 24 giugno 2026. La notizia accompagna l’uscita, più o meno a sorpresa, del suo nuovo singolo Chuniri, uscito questa notte su tutte le piattaforme. Commentando a RTL 102.5, radio ufficiale dello show, il cantautore genovese ha dichiarato: «Fare un concerto a San Siro era uno dei miei obiettivi. Ricordo una scena che non dimenticherò mai, eravamo a casa di Sfera Ebbasta, nel 2017, e Charlie Charles mi chiese: “Ora che Orange County è andato bene, cosa ti aspetti dalla tua carriera?” Gli risposi: “Riempire San Siro”». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

tedua si prende san siro annunciato un concerto nel 2026

© Metropolitanmagazine.it - Tedua si prende San Siro: annunciato un concerto nel 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

tedua prende san siroTEDUA è tornato e si prende San Siro. L’annuncio - Il  24 giugno 2026 l’artista dei record con all’attivo 79 certificazioni PLATINO, 39 d’ORO e 2. Si legge su 361magazine.com

tedua prende san siroTedua è tornato con il singolo Chuniri e nel 2026 c'è San Siro - 9 miliardi di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio Meazza di Milan ... Segnala msn.com

tedua prende san siroTEDUA in concerto a San Siro il 24 giugno [Info & Biglietti] - Ieri Tedua ha anche pubblicato il suo nuovo brano Chuniri, brano, definito dallo stesso artista come l’“anthem” del progetto “Ryan Ted Mixtape”. Lo riporta newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Tedua Prende San Siro