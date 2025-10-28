Tedua si prende San Siro. Il rapper genovese ha annunciato infatti un concerto allo stadio Giuseppe Meazza per il 24 giugno 2026: non un semplice show, ma un viaggio per ripercorrere la sua carriera e celebrare i 10 anni dall’uscita di Orange County. In scaletta ci saranno tutte le canzoni più streammate dell’artista, da Lo-fi for U tratta dal disco La Divina Commedia a La legge del più forte, passando per Paradiso e Hoe. Tra scenografie immersive e visual narrativi, ci saranno anche ospiti speciali che condivideranno con lui il palco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Ted (@teduawildbandana) Tedua, come acquistare i biglietti per il concerto di San Siro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tedua in concerto a San Siro nel 2026: data e biglietti