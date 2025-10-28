Tedua in concerto a San Siro nel 2026 | data e biglietti

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tedua si prende San Siro. Il rapper genovese ha annunciato infatti un concerto allo stadio Giuseppe Meazza per il 24 giugno 2026: non un semplice show, ma un viaggio per ripercorrere la sua carriera e celebrare i 10 anni dall’uscita di Orange County. In scaletta ci saranno tutte le canzoni più streammate dell’artista, da Lo-fi for U tratta dal disco La Divina Commedia a La legge del più forte, passando per Paradiso e Hoe. Tra scenografie immersive e visual narrativi, ci saranno anche ospiti speciali che condivideranno con lui il palco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Ted (@teduawildbandana) Tedua, come acquistare i biglietti per il concerto di San Siro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

tedua in concerto a san siro nel 2026 data e biglietti

© Lettera43.it - Tedua in concerto a San Siro nel 2026: data e biglietti

Altri contenuti sullo stesso argomento

tedua concerto san siroTEDUA in concerto a San Siro il 24 giugno [Info & Biglietti] - Ieri Tedua ha anche pubblicato il suo nuovo brano Chuniri, brano, definito dallo stesso artista come l’“anthem” del progetto “Ryan Ted Mixtape”. newsic.it scrive

tedua concerto san siroTedua: un concerto allo stadio di San Siro nel 2026 - Dopo settimane di spoiler e anticipazioni diffuse sui social, Tedua ha dato ufficialmente il via al suo nuovo percorso artistico con l’uscita del singolo “Chuniri” (riferimento a uno strumento tradizi ... Riporta rockol.it

tedua concerto san siroIl primo live di Tedua a San Siro: tutto quello che devi sapere - Il 24 giugno 2026, il rapper che ha infilato un successo dopo l'altro ed è conosciuto anche al di fuori della cerchia degli appassionati del genere, essendosi ad esempio esibito a Sanremo, terrà il ... Riporta esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Tedua Concerto San Siro