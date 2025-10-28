Il 24 giugno 2026 l’artista dei record con all’attivo 79 certificazioni PLATINO, 39 d’ORO e 2.9 MILIARDI di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano.. Un evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape di Tedua, “Aspettando Orange County”, che ha segnato l’inizio della sua carriera. L’annuncio di San Siro arriva in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo “Chuniri”, che Tedua ha annunciato a sorpresa sui suoi social e che è uscito questa notte su tutte le piattaforme. “Chuniri” (prodotto da SHUNE) è un brano che richiama le sonorità e la scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, segnando anche l’inizio di un nuovo, significativo capitolo nella carriera dell’artista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - TEDUA è tornato e si prende San Siro. L’annuncio