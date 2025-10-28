Tedua annuncia il suo primo concerto a San Siro | ecco quando
Tedua è tornato e si prende San Siro. Il 24 giugno 2026 il cantante dei record con all’attivo 79 certificazioni platino, 39 d'oro e 2.9 miliardi di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Il grande saltoUn evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita. 🔗 Leggi su Today.it
Tedua lancia il singolo “Chuniri” e annuncia San Siro nel 2026 - X Vai su X
Tedua, lanciando il videoclip del singolo Chuniri, annuncia il suo primo concerto a San Siro nel 2026 e da il via a una nuova fase #Tedua #Chuniri #SanSiro #ryantedmixtape - facebook.com Vai su Facebook
Tedua accende San Siro per la prima volta: quando vederlo - Con La Divina Commedia, sette volte Platino e tra gli album più venduti del 2023, Tedua ha dimostrato di saper alzare continuamente ... Secondo dilei.it
Il primo live di Tedua a San Siro: tutto quello che devi sapere - Il 24 giugno 2026, il rapper che ha infilato un successo dopo l'altro ed è conosciuto anche al di fuori della cerchia degli appassionati del genere, essendosi ad esempio esibito a Sanremo, terrà il ... Si legge su esquire.com
Tedua farà un concerto a San Siro nel 2026 - Tedua pubblica, più o meno a sorpresa, il videoclip del suo nuovo singolo "Chuniri" e c'è un easter egg: San Siro 2026 ... billboard.it scrive