Tedua annuncia il suo primo concerto a San Siro | ecco quando

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tedua è tornato e si prende San Siro. Il 24 giugno 2026 il cantante dei record con all’attivo 79 certificazioni platino, 39 d'oro e 2.9 miliardi di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Il grande saltoUn evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tedua annuncia suo primoTedua accende San Siro per la prima volta: quando vederlo - Con La Divina Commedia, sette volte Platino e tra gli album più venduti del 2023, Tedua ha dimostrato di saper alzare continuamente ... Secondo dilei.it

tedua annuncia suo primoIl primo live di Tedua a San Siro: tutto quello che devi sapere - Il 24 giugno 2026, il rapper che ha infilato un successo dopo l'altro ed è conosciuto anche al di fuori della cerchia degli appassionati del genere, essendosi ad esempio esibito a Sanremo, terrà il ... Si legge su esquire.com

tedua annuncia suo primoTedua farà un concerto a San Siro nel 2026 - Tedua pubblica, più o meno a sorpresa, il videoclip del suo nuovo singolo "Chuniri" e c'è un easter egg: San Siro 2026 ... billboard.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tedua Annuncia Suo Primo