Tedua annuncia il suo primo concerto a San Siro | ecco quando

Tedua è tornato e si prende San Siro. Il 24 giugno 2026 il cantante dei record con all’attivo 79 certificazioni platino, 39 d'oro e 2.9 miliardi di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Il grande saltoUn evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita. 🔗 Leggi su Today.it