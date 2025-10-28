Il videoclip del suo nuovo singolo, Chuniri, è tutto arancione, come dieci anni fa. Lui, Mario Molinari al secolo Tedua, sembra rappare come due lustri fa. Un singolo, un annuncio, lui che sfreccia nel deserto e tutto sembra esser tornato a un decennio fa. Cosa succedeva dieci anni fa? Tedua nasceva artisticamente e cominciava la sua carriera con il mixtape Aspettando Orange County. Tornando indietro nel tempo e peccando forse di nostalgia, non può non venirci in mente l’atmosfera che si respirava nel 2016, quella creata dalla nuova scuola di rapper in cui spiccavano Sfera Ebbasta, Ghali, Izi, Rkomi e ovviamente Tedua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tedua alla conquista di San Siro, 10 anni di carriera in un unico live