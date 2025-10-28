Tedua accende San Siro per la prima volta | quando vederlo
Ci sono artisti che attraversano la scena come meteore, e poi ci sono quelli che la scena la costruiscono pezzo dopo pezzo, fino a farla vibrare al ritmo del proprio nome. Tedua appartiene alla seconda categoria. A dieci anni dal suo primo mixtape Aspettando Orange County, il progetto che aveva fatto capire subito che non sarebbe stato “uno dei tanti”, il rapper ligure è pronto a prendersi il palco più iconico che ci sia in Italia: lo stadio San Siro. Tedua annuncia il primo concerto a San Siro . Quando un artista mette piede a San Siro, significa che ha raggiunto un livello che non ammette più dubbi e Tedua arriva con numeri che parlano da soli grazie a certificazioni Platino, d’Oro e quasi 3 miliardi di stream globali. 🔗 Leggi su Dilei.it
