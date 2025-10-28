Tecnologia Wind Tre è il primo operatore che lancia in Italia la rete 5G stand alone
Wind Tre è il primo operatore sul mercato a lanciare in Italia la rete 5G stand alone. Si tratta di una rete mobile di nuova generazione, completamente indipendente dal 4G e progettata per offrire servizi avanzati. "I potenziali clienti sono le imprese e la pubblica amministrazione. Il 5G stand alone abilita il network slicing, ossia la possibilità di segmentare la rete pubblica 5G, come un 'autostrada. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Sono state premiate il 22 ottobre alla Camera dei deputati, nella data indicata per l'istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, le tre classi vincitrici del concorso nazionale NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre che d - facebook.com Vai su Facebook
Wind Tre lancia una sfida ai giovani: costruire la città del futuro - Una sfida rivolta ai giovani, quella avanzata da Bosh e Wind Tre, in collaborazione con Fondazione Triulza e Concept Reply. Segnala panorama.it
Più digitale nella Pa per servizi efficienti - «Anche per questo Wind Tre ha intrapreso da tempo un percorso di rafforzamento verso la Pa per rispondere in ... Da iltempo.it
Sassari, accordo Comune-Wind Tre per l’innovazione tecnologica - Una sinergia che per l’assessore all’Innovazione tecnologica Giuseppe Masala vuole essere un punto di ... Secondo unionesarda.it