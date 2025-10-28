Tecnologia Wind Tre è il primo operatore che lancia in Italia la rete 5G stand alone

Feedpress.me | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wind Tre è il primo operatore sul mercato a lanciare in Italia la rete 5G stand alone. Si tratta di una rete mobile di nuova generazione, completamente indipendente dal 4G e progettata per offrire servizi avanzati. "I potenziali clienti sono le imprese e la pubblica amministrazione. Il 5G stand alone abilita il network slicing, ossia la possibilità di segmentare la rete pubblica 5G, come un 'autostrada. 🔗 Leggi su Feedpress.me

