Teatro Petruzzelli Laboccetta Polo Sud | Commosso per la nomina di Carusi a soprintendente
“A nome dell’associazione ‘Polo Sud’ e mio personale esprimo la più viva e commossa soddisfazione per la nomina del maestro Nazzareno Carusi, con il quale mi sono già personalmente complimentato nel corso di una lunga e affettuosa telefonata, a Soprintendente del Teatro Petruzzelli di Bari. Si tratta di una scelta di altissimo livello che – ne sono certo – riscuoterà il convinto plauso del mondo della musica e dei grandi teatri e che – ne sono altrettanto certo – avrebbe reso felicissimo un gigante del settore come il compianto Paolino Isotta, che aveva indicato in Carusi il suo erede. Non stupisca, perciò, se proprio nel nome del sommo musicologo napoletano auspico l’avvio di una forte e feconda sinergia tra il Teatro San Carlo e il Petruzzelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
