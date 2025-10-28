' Teatro Nuovo Dance Week' Ferrara capitale della danza contemporanea fra spettacoli e workshop

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre arriva la prima edizione di 'Teatro Nuovo Dance Week', una settimana di eventi che nasce dalla collaborazione con la compagnia Cornelia Dance Company. Un appuntamento interamente dedicato alla danza contemporanea e alla sua capacità di generare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

