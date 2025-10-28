Arezzo, 28 ottobre 2025 – Per il primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale, sarà la Compagnia La Bottega dei RebArdò di Roma a portare in scena domenica 2 novembre, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto, lo spettacolo “Il cappello di carta” di Gianni Clementi per la regia di Enzo Ardone. “Il cappello di carta” è uno dei testi più rappresentati di Gianni Clementi e sicuramente uno dei più significativi. Il cappello di carta è il copricapo che usavano i muratori per coprirsi dalla calce e dalla polvere e l’opera narra le vicissitudini di una famiglia romana di operai. Uno spaccato storico che va da giugno ad ottobre del 1943, mesi pieni di avvenimenti particolarmente importanti, soprattutto per Roma: le sirene che scandivano la vita quotidiana, i bombardamenti della città, i rastrellamenti, la borsa nera, la carestia, le privazioni, le incertezze e la paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto, al via Concorso di Teatro Amatoriale