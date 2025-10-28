Taylor Swift la maglia vintage Otter Shirt sold out in un lampo e aiuta gli animali di Monterrey
Taylor Swift ha ancora una volta dimostrato il suo straordinario potere e la devozione della sua fanbase, soprattutto quando si tratta di beneficenza. In meno di 48 ore, i fan della pop star hanno aiutato il Monterey Bay Aquarium a raccogliere oltre 2 milioni di dollari, dopo che Swift aveva dato all’istituzione costiera un inaspettato riconoscimento all’inizio di ottobre. Il tutto è nato da una t-shirt bianca vintage del Monterey Bay Aquarium indossata da Swift nei dietro le quinte del video musicale Fate of Ophelia, parte del progetto The Release Party of a Showgirl. I fan hanno subito notato la maglietta retrò, e l’acquario ha registrato un’ondata di donazioni da 13 dollari—a richiamare il numero fortunato della cantante. 🔗 Leggi su Panorama.it
