Taylor Swift ha ancora una volta dimostrato il suo straordinario potere e la devozione della sua fanbase, soprattutto quando si tratta di beneficenza. In meno di 48 ore, i fan della pop star hanno aiutato il Monterey Bay Aquarium a raccogliere oltre 2 milioni di dollari, dopo che Swift aveva dato all’istituzione costiera un inaspettato riconoscimento all’inizio di ottobre. Il tutto è nato da una t-shirt bianca vintage del Monterey Bay Aquarium indossata da Swift nei dietro le quinte del video musicale Fate of Ophelia, parte del progetto The Release Party of a Showgirl. I fan hanno subito notato la maglietta retrò, e l’acquario ha registrato un’ondata di donazioni da 13 dollari—a richiamare il numero fortunato della cantante. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Taylor Swift, la maglia vintage “Otter Shirt” sold out in un lampo (e aiuta gli animali di Monterrey)