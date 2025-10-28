Taxi per disabili indisponibile spinge la sorella in carrozzina per quasi un chilometro
Milano, 28 ottobre 2025 – Le ore di treno affrontat e dalla Calabria a Milano sono state nulla in confronto all’aver dovuto camminare per quasi un chilometro “spingendo sotto la pioggia la carrozzina di mia sorella, invalida, perché non c’erano taxi attrezzati disponibili a trasportare persone nelle sue condizioni”. La denuncia è di Salvatore Falcone, di 46 anni, che una settimana fa, martedì 21 ottobre, ha vissuto un disagio enorme. “Sono l’accompagnatore di mia sorella Mariacarmela Rita – spiega – di 48 anni, affetta da Sla bulbare, una forma di sclerosi laterale amiotrofica, che da alcuni mesi non cammina più ed è in cura all’ Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gorgoglione : OGGI ABBIAMO PRESENTATO ALLA POPOLAZIONE I DUE TAXI SOCIALI(uno è allestito per i disabili). Don Colman li ha benedetto. È un risultato positivo e costituiscono strumenti di rafforzamento delle politiche sociali comunali. #notizie #va Vai su Facebook
Proclamato sciopero del settore taxi nella Città di Napoli, nelle seguenti date: 7 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00 14 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00 Saranno garantiti i servizi emergenziali e gli spostamenti di persone disabili - X Vai su X
Bando taxi a Roma, in 176 non hanno pagato la licenza: tra questi anche il primo del concorso per il trasporto disabili - Nei prossimi giorni partiranno le pec per ufficializzare l’assegnazione della licenza. Segnala romatoday.it
Taxi Bologna, priorità a donne e disabili: ecco il patto tra cooperative - Bologna, 1 ottobre 2025 – Le clienti donne che richiedono un taxi nelle ore notturne avranno la priorità. Si legge su ilrestodelcarlino.it