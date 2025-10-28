Milano, 28 ottobre 2025 – Le ore di treno affrontat e dalla Calabria a Milano sono state nulla in confronto all’aver dovuto camminare per quasi un chilometro “spingendo sotto la pioggia la carrozzina di mia sorella, invalida, perché non c’erano taxi attrezzati disponibili a trasportare persone nelle sue condizioni”. La denuncia è di Salvatore Falcone, di 46 anni, che una settimana fa, martedì 21 ottobre, ha vissuto un disagio enorme. “Sono l’accompagnatore di mia sorella Mariacarmela Rita – spiega – di 48 anni, affetta da Sla bulbare, una forma di sclerosi laterale amiotrofica, che da alcuni mesi non cammina più ed è in cura all’ Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taxi per disabili indisponibile, spinge la sorella in carrozzina per quasi un chilometro