Tavolo di lavoro per la proposta di legge sulle Aree interne | il Sindaco Chiassai Martini invitato al CNEL per la Fondazione CER Italia

Arezzo, 28 ottobre 2025 –  Tavolo di lavoro per la proposta di legge su le “Aree interne”: il Sindaco Chiassai Martini invitata al CNEL per la Fondazione CER Italia Nell'ambito del tavolo di lavoro su “Aree interne, un nuovo paradigma di sviluppo: un mondo NON a parte”, organizzata a Roma dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha preso parte al tavolo “Partecipazione e governance locale” in particolare su sviluppo di pratiche innovative e inclusive. I lavori sono stati aperti dal Presidente del Cnel Renato Brunetta. Nel suo intervento, il Sindaco Chiassai Martini ha illustrato il ruolo di Fondazione CER Italia, la comunità energetica nata a Montevarchi e la prima ad operare su tutto il territorio nazionale, come modello per favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

