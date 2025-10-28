Tavernerio rapina all’ufficio postale | i banditi fuggono con 200 euro
Tavernerio, 28 ottobre 2025 – Un copione che è quasi un classico. Rapinatore va all’assalto dell’ufficio postale e se la batte con l’auto guidata da un complice. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 28 ottobre, nell’ufficio postale di Tavernerio. È entrato in azione un uomo, con in testa un passamontagna e un cappellino da baseball. In mano aveva un taglierino. Lo ha sfoderato, facendosi consegnare dal personale presente in filiale il denaro presente nella cassa dello sportello, circa 200 euro. Poi è scappato con il risicato bottino, insieme al complice che lo aspettava a bordo di un’auto, alla quale erano state applicate targhe contraffatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LIVEIstituto Saveriano Missioni Estere - Tavernerio (Como) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com Vai su Facebook
Como, doppio assalto alle Poste: gli sportelli di Tavernerio e Arosio fatti saltare con il gas. Furto da migliaia di euro - Doppio assalto nella notte tra venerdì e sabato a due uffici postali in provincia di Como, a Tavernerio e Arosio. Si legge su milano.corriere.it