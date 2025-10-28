Tatuaggio Spalletti Zazzaroni | Ai maliziosi voglio spiegare questa cosa La provocazione del giornalista

L' esonero di Igor Tudor ha ufficialmente aperto il casting per la panchina della Juventus, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Luciano Spalletti. L'ipotesi di affidare la ricostruzione all'ex CT della Nazionale stuzzica la dirigenza, ma ha contemporaneamente scatenato un acceso dibattito sui social media. Il problema, sollevato da molti tifosi, non è tecnico, ma "epidemico": il famoso stemma del Napoli, simbolo dello Scudetto vinto, che Spalletti porta tatuato sull'avambraccio.

