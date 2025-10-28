Tata Bologna | c' è un progetto che ha sostenuto tante famiglie e ora rischia di scomparire

A Bologna, nel 2011, è nato un progetto prezioso che ha aiutato tante famiglie con figli piccoli: sono state reclutate delle tate esperte - educatrici con esperienza nelle scuole e nelle cooperative sociali, spesso al fianco di bambini con difficoltà e bisogni educativi speciali - e sono state. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

