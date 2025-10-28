Task la spiegazione del finale | la risoluzione emotiva di Tom e l’eredità di Robbie
L’episodio finale di Task ( qui la nostra recensione della serie ) conclude in modo intenso e commovente la storia di Tom e Robbie, protagonisti di questa miniserie crime di HBO. La serie, iniziata come un classico gioco del gatto e del topo tra il Tom dell’FBI ( Mark Ruffalo ) e il criminale Robbie (Tom Pelphrey), si trasforma progressivamente in un dramma psicologico sull’emotività e sul trauma dei personaggi, più che su una semplice caccia al colpevole. All’inizio, Robbie comincia a rapinare le case della gang dei Dark Hearts per attirare l’attenzione di Jayson, il membro del gruppo che aveva ucciso suo fratello Billy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
