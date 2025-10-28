Tartufo Bianco sul tetto del mondo

CITTÀ DI CASTELLO E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della 45ma edizione del salone nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che quest’anno rafforza la vocazione internazionale. L’evento infatti mira a trasformare il pregiato tartufo locale nel filo conduttore di un itinerario gastronomico che unisce l’ Umbria a tre grandi tradizioni culinarie d’Europa: Spagna, Germania e Francia. La manifestazione, in programma da venerdì 31 ottobre al 2 novembre, vedrà la partecipazione di grandi nomi e giovani talenti. Il maestro Gianfranco Vissani terrà una "lectio magistralis" per gli studenti degli istituti alberghieri, mentre l’area di Largo Gildoni ospiterà tre show cooking d’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

