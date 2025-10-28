Tari 2025 il 30 novembre scade il termine per la seconda rata | come effettuare il pagamento

Messinatoday.it | 28 ott 2025

Scadrà giovedì 30 ottobre 2025 il termine per il pagamento della seconda rata per la Tari 2025. L’Assessore ai Tributi Roberto Cicala ricorda che "sono molteplici le possibilità per il cittadino di verificare la propria bolletta e pagarla in totale autonomia".In particolare, è attivo il Portale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



