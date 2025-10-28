Tanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno, ha avuto luogo una coinvolgente e toccante funzione religiosa per la benedizione della statua di San Carlo Acutis. "La nostra comunità di San Piero in Bagno ha vissuto un momento di profonda emozione e partecipazione, con la celebrazione della santa messa, presieduta dal vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, alla presenza del nostro parroco Jacek Pawel Kusiak, durante la quale è stata benedetta la nuova statua del Beato Carlo Acutis, e il reliquiario contenente un ciuffo dei suoi capelli". Lo dice l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che poi sottolinea: "E’ stata una celebrazione intensa e partecipata, soprattutto dai giovani e dai bambini, ai quali sono stati ricordati con forza i valori di Carlo Acutis, la fede vissuta con semplicità, la gioia del servizio, la passione per la vita e per la tecnologia come strumento di bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tanti giovani alla benedizione della statua di san carlo acutis

© Ilrestodelcarlino.it - Tanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis

Approfondisci con queste news

tanti giovani benedizione statuaTanti giovani alla benedizione della statua di San Carlo Acutis - San Piero, nel reliquiario un ciuffo dei capelli del santo. Come scrive msn.com

tanti giovani benedizione statuaPapa Leone benedice la statua dell’Immacolata di Ururi, in piazza San Pietro l’incontro con parroco e fedeli - Il momento della benedizione durante l'udienza di sabato 25 ottobre in piazza San Pietro a Roma davanti ai fedeli di Ururi ... Lo riporta primonumero.it

Cerca Video su questo argomento: Tanti Giovani Benedizione Statua