tamara mariani alla guida del pronto soccorso

Avrà una guida al femminile il pronto soccorso di Fermo, sarà Tamara Mariani il nuovo primario chiamato a gestire quella che è di fatto la porta di accesso dell'ospedale Murri di Fermo. La nomina dopo la selezione pubblica, indetta dall'Ast Fermo, per l'individuazione del nuovo direttore della Uoc della Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza svoltasi lo scorso 8 ottobre. Originaria di Tocco di Casauria (Pescara) laureatasi nel 2006 in Medicina e Chirurgia, con votazione 110110 e lode, e specializzata in Geriatria nel 2011 con voto di 5050 e lode all'Università di Perugia, la dottoressa Mariani ha lavorato all'ospedale di Pescara e, successivamente, è stata dirigente medico in Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza dell'Ausl di Ferrara con attività al Pronto Soccorso, all'Obi e al 118 extraospedaliero presso l'Ospedale del Delta, Lagosanto e Comacchio (Ferrara).

