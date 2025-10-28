Tajani in Mauritania | ‘dobbiamo aiutare l’Africa ad estrarre materie prime’

Imolaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''dobbiamo aiutare al recupero, all'estrazione delle materie prime, trasformarle qui e poi acquistarle e portarle in Italia'', ha detto Tajani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

tajani in mauritania 8216dobbiamo aiutare l8217africa ad estrarre materie prime8217

© Imolaoggi.it - Tajani in Mauritania: ‘dobbiamo aiutare l’Africa ad estrarre materie prime’

Scopri altri approfondimenti

tajani mauritania 8216dobbiamo aiutareTajani, vogliamo essere portavoce dell'Africa in Europa - "Noi consideriamo i Paesi africani nostri amici, siamo anche pronti a trasformarci sempre più in portavoce dell'Africa in Europa: siamo il paese più vicino all'Africa e q ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tajani Mauritania 8216dobbiamo Aiutare