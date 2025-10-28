Sarà l’Italia a fare da speaker all’Africa con l’Unione europea? L’auspicio è del ministro degli esteri Antonio Tajani, che con il collega Matteo Piantedosi ha iniziato un tour che li porterà a visitare alcuni Paesi africani, in primis la Mauritania fino a Senegal e Niger. Un viaggio che cade il giorno dopo del 63mo anniversario della tragica scomparsa di Enrico Mattei, definito da Giorgia Meloni “un visionario, un manager e un grande italiano che ha saputo dare lustro all’Italia”. Prima tappa Nouakchott, in un Paese che è prioritario della Cooperazione Italiana: lì i rappresentanti del governo puntano a sottolineare con forza un concetto: Roma è vicina a queste latitudini, perché consapevole delle problematiche in loco, delle strade da intraprendere per risolverle e degli strumenti migliori da mettere in campo in sinergia con le istituzioni internazionali, Ue e Fmi su tutte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tajani e Piantedosi in Mauritania. Prima tappa della missione in Africa occidentale