Taekwondo Ungheria e Thailandia fanno festa nel day-5 ai Mondiali
Va ufficialmente in archivio anche la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi sono andate in scena altre due categorie di peso, la -67 kg femminile e la -68 kg maschile, nel day-5 della prima rassegna iridata senior del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Festa grande in casa Ungheria per il trionfo di Luana Marton, che si conferma per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali sul gradino più alto del podio vincendo l’oro nella -67 kg a due anni di distanza dal suo primo sigillo iridato della carriera ottenuto a Baku nella -57 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
