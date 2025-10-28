Termina al secondo turno la corsa di Ludovico Iurlaro nella categoria -68 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione post-olimpico in svolgimento a Wuxi. Il giovane azzurro si è fermato dunque ai trentaduesimi di finale dopo essersi tolto la soddisfazione di vincere un match al debutto assoluto in una rassegna iridata tra i senior, facendo intravedere un buon potenziale per il futuro. Il diciottenne pugliese, bronzo agli Europei U21 nel 2024 ed impegnato nella sua prima stagione tra i grandi, non aveva ranking in questa categoria ed è dovuto partire quindi dal primo turno preliminare nella giornata odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Ludovico Iurlaro eliminato al secondo turno nella -68 kg al debutto mondiale