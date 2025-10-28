Taci tu e lo stile troll della politica americana

Mi segno, guardando leggendo ascoltando cose, frasi su dei blocchi gialli da stenografo. Mi segno frasi che dicono autori o personaggi di fantasia nelle pagine e sullo schermo, o idee che mi vengono per associazione. A volte neanche so perché me le segno, poi il tema viene fuori da solo, unendo i puntini. La settimana scorsa, m’ero segnata un dialogo tra il personaggio di Kristin Scott Thomas e il suo capo nell’MI5, in “Slow Horses”. Lui chiede cosa sia venuto fuori dalle indagini su una trentenne belloccia, e lei dice «il solito attivismo delle donne istruite della sua età: moltissimi hashtag, pochissimi risultati». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Taci tu, e lo stile troll della politica americana

