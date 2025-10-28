Tacchinardi | Esonero Tudor una pugnalata ma la Juve vista con la Lazio è da decimo posto A Madrid erano felici di aver perso a testa alta A Spalletti serve elettroshock

Tacchinardi: «Esonero Tudor una pugnalata, ma la Juve vista con la Lazio è da decimo posto. L’intervista all’ex centrocampista bianconero. Alessio Tacchinardi a Repubblica commenta così gli avvicendamenti sulla panchina della Juventus. CADUTA LIBERA – « Una Juventus in caduta libera. Mancano identità, gioco. Quanto visto contro la Lazio è una squadra da sesto decimo posto. Ballano soldi, prestigio e storia. Non serve una scossa ma un elettroshock ». MANCANO I LEADER – « Mancano leader, giocatori con spessore e carisma che si prendano responsabilità. Ha ragione Del Piero: non ci sono uomini con il dna bianconero, quelli che danno tutto e attaccano al muro chi non lo fa, quelli che stanno male e soffrono se non vincono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi: «Esonero Tudor una pugnalata, ma la Juve vista con la Lazio è da decimo posto. A Madrid erano felici di aver perso a testa alta. A Spalletti serve elettroshock»

