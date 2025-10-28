Symposium HBBTV 2025 | monetizzazione Addressable TV e strategie per conquistare la Generazione Z
Mentre i giganti americani e cinesi continuano a erodere la quota di mercato delle emittenti tradizionali europee, la comunità HBBTV si prepara a lanciare una controffensiva decisiva, puntando sulla monetizzazione data-driven e sull'engagement interattivo. L'epicentro di questa discussione globale sarà Istanbul, che ospiterà il Simposio e gli HBBTV Awards il 12 e 13 novembre. L'evento si terrà in. 🔗 Leggi su Digital-news.it
