Sydney Sweeney risponde ai rumor sul suo coinvolgimento in James Bond 26

Si vocifera che una delle stelle nascenti di Hollywood interpreterà un ruolo fondamentale in James Bond 26, e l'attrice in questione ha finalmente rotto il silenzio sulle indiscrezioni. Mentre l'era di Daniel Craig nei panni di 007 è giunta al termine, l'iconica spia sta per entrare in una nuova fase, con Amazon MGM Studios che diventa la nuova casa della serie di James Bond. Ora, in un nuovo articolo di Variety, a Sydney Sweeney è stato chiesto se potesse commentare le voci secondo cui sarebbe stata presa in considerazione per diventare la prossima Bond girl nel prossimo film di Amazon.