Roma, 28 ottobre 2025 – Più chiara di così: Sydney Sweeney non vuole essere solo una “Bond Girl”, vuole essere James Bond. In un’intervista a Variety, la star di ‘Euphoria’ e ‘Anyone But You’ ha commentato le voci che la vorrebbero nel prossimo film della saga di 007, prodotto da Amazon MGM Studios. “Dipende dal copione, ma credo che mi divertirei di più nei panni di James Bond ” ha detto: una frase che ha scatenato il web e messo in discussione uno dei ruoli più iconici del cinema. Dietro la sua risposta ironica c’è il simbolo di una generazione di attrici che non vogliono più essere solo comprimarie del desiderio maschile, ma protagoniste dell’azione, del potere e del racconto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sydney Sweeney nuova Bond Girl? “Preferisco essere James Bond”