Sydney Sweeney e quelle voci su 007 | Mi divertirei di più a essere James Bond

Sydney Sweeney ha finalmente affrontato le voci che da mesi la vorrebbero protagonista del prossimo film di James Bond in uscita nel 2028. Durante un’intervista pubblicata lunedì da Variety, l’attrice di Euphoria ha risposto con cautela ma non senza un tocco di ironia alle domande sul suo possibile coinvolgimento nel franchise 007. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Variety (@variety) Quando le è stato chiesto se ci fosse del vero nelle speculazioni sul suo casting come Bond girl, la ventottenne ha risposto a Variety dopo una lunga pausa: “Non posso dirlo. Non lo so”. Dopo un silenzio ancora più lungo, ha aggiunto: “Ad essere onesta, non conosco tutti i rumors su Bond, ma sono sempre stata una grande fan del franchise e sono curiosa ed entusiasta di vedere cosa ne faranno”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sydney Sweeney e quelle voci su 007: “Mi divertirei di più a essere James Bond”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il meraviglioso trucco di Sydney Sweeney all’Academy Museum Gala: ecco come replicarlo! Vai su Facebook

Dalle saponette di Sydney Sweeney ai cibi precotti di Dolly Parton, passando per spugnette, metal detector e… panna alla vodka - X Vai su X

Sydney Sweeney commenta le ipotesi dei fan: "Una Bond girl? Dipende dallo script" - Nel prossimo film che riporterà l'agente 007 sul grande schermo potrebbe essere coinvolta anche la star di Euphoria, ecco i suoi commenti alle teorie online. Da movieplayer.it

007, Sydney Sweeney vuole essere Bond, non una Bond girl! - Sydney Sweeney rompe gli schemi: più che Bond Girl, sogna di diventare il prossimo James Bond nel nuovo film del celebre franchise. cinema.everyeye.it scrive

Perché sono riemerse le voci sulla storia d'amore tra Sydney Sweeney e Glen Powell? - Se ci sono due persone che sanno come sfruttare il vortice delle voci che circondano le celebrità, sono sicuramente Sydney Sweeney e Glen Powell, protagonisti di Tutti tranne te. Secondo vanityfair.it