Svolta senza guardare e finisce contro un' auto ciclista condannato
Svolta senza segnalare con il braccio e senza guardare se sopraggiunge qualcuno, nello scontro tra il ciclista in sella a una bicicletta a pedalata assistita e il conducente di un’automobile, la Corte d'appello di Perugia conferma la responsabilità al 90% del ciclista.I giudici hanno rigettato il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
