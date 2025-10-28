Svolta per Confcommercio | nasce il Gruppo Professioni
Professioni che stanno sempre più prendendo campo e che hanno necessità, e bisogno, di essere strutturate in maniera decisa e specifica anche a livello di associazione di categoria. Da questo intento ecco che Confcommercio Pistoia e Prato dà vita al nuovo "Gruppo Professioni" che raduna gli iscritti legati a psicologhe, architetti, consulenti aziendali, ottici, formatrici, graphic designer, guide turistiche e molto altro ancora. Si tratta di un momento storico per l’associazione, perché è la prima volta che queste tipologie di professionisti si riuniscono con questa modalità, con l’obiettivo di supportare e valorizzare il settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
