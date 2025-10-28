Svolta digitale del Museo delle storie | un portale per rendere accessibile il patrimonio della città

“Condivisione” è il termine che meglio descrive il nascente portale dell’ Archivio del Museo delle storie di Bergamo, uno strumento digitale innovativo pensato per consentire a tutti l’accesso ai beni e alle ricchezze storiche della città. Qui trovano casa comune fotografie e documenti storici, garantendo la piena fruizione, valorizzazione e conservazione del patrimonio. “Il nuovo portale è un passo importante nella fruizione delle collezioni e dell’archivio, che ora diventano davvero accessibili a tutti da una semplice postazione on line. Uno strumento agile e intelligente: non solo consente di cercare e individuare i materiali necessari per procedere nei propri studi, ma diventa anche una piattaforma in cui ‘perdersi’, fare nuove scoperte, creare connessioni inedite, scoprire storie, immagini, luoghi– ha affermato l’assessore alla cultura Sergio Gandi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

