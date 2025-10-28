Svenne sbattendo la testa muore dopo alcuni giorni di agonia ad Atena Lucana
E' morto dopo diversi giorni di agonia un noto commercialista di Atena Lucana rimasto gravemente ferito in ufficio dopo un malore. Michele Pessolano svenne ed ebbe anche gravi ferite alla testa.La tragediaIl 60enne professionista di Atena Lucana alcuni giorni fa ha accusato un malore mentre era. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
