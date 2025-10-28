Tempo di lettura: 2 minuti Tagli e solchi di differenti dimensioni e dalla forma rettangolare sviluppata in senso nord-est. Sono le tracce ritrovate durante gli scavi del 2009, sotto il tratto orientale della fondazione del muro settentrionale della necropoli paleocristiana di San Vito, a Pozzuoli, che soltanto ora sono stati divulgati dall’associazione Villaggio Letterario, nel corso di un convegno svoltosi presso Villa Elvira, luogo del ritrovamento. Dopo il saluto del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, sono intervenuti Vincenzo Cirillo della Città Metropolitana, Vincenzo Barbuto della Riserva di Vivara, Raffaella De Vivo assessore cultura Quarto, Francesca Diana proprietaria di Vivara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Svelate tracce di Preistoria lungo l’antica via Campana