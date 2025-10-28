Svastiche su striscione pro Palestina davanti a scuola sindaco Falchi | Simboli d’odio per intimorire

Corrieretoscano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SESTO FIORENTINO – Svastiche sullo striscione pro Palestina davanti al liceo artistico di Sesto Fiorentino. (Foto Fb sindaco Lorenzo Falchi) Uno striscione realizzato dagli studenti, come spiega il sindaco Lorenzo Falchi, neo consigliere regionale eletto col voto del 12 e 13 ottobre in lista Avs in maggioranza Giani bis con oltre complessive 14mila  preferenze. (Foto Fb sindaco Lorenzo Falchi) Lorenzo Falchi, ricordiamo, primo sindaco autore di un boicottaggio economico istituzionale contro Israele per Gaza con lo stop alla vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali. Lorenzo Falchi v ia social martedì 28 ottobre: “Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

