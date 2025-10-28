Svastiche su striscione pro Palestina davanti a scuola sindaco Falchi | Simboli d’odio per intimorire
SESTO FIORENTINO – Svastiche sullo striscione pro Palestina davanti al liceo artistico di Sesto Fiorentino. (Foto Fb sindaco Lorenzo Falchi) Uno striscione realizzato dagli studenti, come spiega il sindaco Lorenzo Falchi, neo consigliere regionale eletto col voto del 12 e 13 ottobre in lista Avs in maggioranza Giani bis con oltre complessive 14mila preferenze. (Foto Fb sindaco Lorenzo Falchi) Lorenzo Falchi, ricordiamo, primo sindaco autore di un boicottaggio economico istituzionale contro Israele per Gaza con lo stop alla vendita di prodotti israeliani nelle farmacie comunali. Lorenzo Falchi v ia social martedì 28 ottobre: “Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondisci con queste news
Insulti a #Meloni, svastiche per Israele - facebook.com Vai su Facebook
Sesto Fiorentino : svastiche su striscione pro Palestina al liceo artistico - Due svastiche sono state disegnate su uno striscione per la Palestina affisso all'esterno del Liceo artistico di Sesto Fiorentino (Firenze). Scrive controradio.it
Svastiche su striscione per la Palestina in un liceo di Sesto Fiorentino. Sindaco Falchi: "Noi siamo antifascisti" - Questa notte sono comparse due svastiche su uno striscione per la Palestina, affisso all'esterno del Liceo artistico di Sesto Fiorentino. Segnala gonews.it
Imbrattato con svastiche uno striscione per la Palestina - Realizzato da studenti del liceo di Sesto Fiorentino. Lo riporta nove.firenze.it