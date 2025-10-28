Supplenze docenti 2025 26 | INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Supplenze docenti da GPS: alcuni Uffici Scolastici devono ancora decurtare i punti CLIL non spettanti - X Vai su X
Le nomine per le supplenze docenti da GPS per l'a.s. 2025/26 sono in fase di completamento. Ecco cosa succede per i posti ancora vacanti. #Supplenze - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti da GPS: alcuni Uffici Scolastici devono ancora decurtare i punti CLIL non spettanti - Ad essere ancora in ballo nuovi posti di sostegno in deroga, spezzoni derivanti dal part time, rinunce dei ... Si legge su orizzontescuola.it
Istruzioni per le supplenze ATA 2025/26: cosa cambia e come procedere - 157048 del 9 luglio 2025, con le “ Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al ... Segnala catania.liveuniversity.it
I docenti di potenziamento “tappabuchi” per le supplenze: “Ulteriore stretta del governo sulla scuola” - La nuova legge di bilancio trasforma i docenti dell'organico dell'autonomia in sostituti obbligati per assenze fino a 10 giorni ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it