Superlega Sir Susa Scai Perugia - Sonepar Padova | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo soli due giorni dall’incontro casalingo con la Lube, è già una nuova vigilia in casa Sir Susa Scai Perugia: domani tornano a riaccendersi i riflettori per un altro match in prima serata!Per la terza giornata di regular season arriva la Sonepar Padova di coach Jacopo Cuttini, fischio di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

superlega sir susa scaiSuperlega, la Sir soffre ma riesce a piegare la resistenza della Lube. In un PalaBarton strapieno finisce 3-2 - Il Derby d'Italia si tinge di bianconero, ma diversi sono ancora i passaggi a vuoto dei Block Devils, che potevano vincere più largamente. Da perugiatoday.it

La Sir Susa Scai Perugia parte col piede giusto - di Daniele Sborzacchi Debutto vincente in Superlega per la Sir Susa Scai Perugia, che espugna Monza al termine di una gara combattuta, intensa, che ha regalato scampoli di bella pallavolo. umbria24.it scrive

superlega sir susa scaiSuperlega, la Vero Volley si inchina ai campioni d’Europa - 3 In uno dei due posticipi della prima giornata di campionato la Vero Volley perde onorevolmente per 3- Si legge su concorezzo.org

Cerca Video su questo argomento: Superlega Sir Susa Scai