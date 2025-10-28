Superenalotto numeri e combinazione vincente 28 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi martedì 28 ottobre. Centrati due '5' che vincono 83.437,08 euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state giocate una in una tabaccheria di Fano (Pesaro e Urbino), l'altra in un punto vendita di Partinico (Palermo). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 71 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

