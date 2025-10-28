Superati i limiti risponderemo L' ira di Netanyahu su Hamas

Hamas ha violato i termini del cessate il fuoco a Gaza fin dal primo giorno e Israele è stufo delle sue "bugie". A dichiararlo al Times of Israel è stato un funzionario dell'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La restituzione dei resti di un ostaggio il cui corpo era già stato recuperato non è l'unica ragione per cui i vertici israeliani si sono riuniti per decidere nuove misure contro Hamas. "Il problema è che stanno violando i termini da due settimane. Abbiamo aspettato pazientemente perché abbiamo capito che ci vuole tempo per localizzare, scavare, estrarre e restituire - afferma il funzionario - Tutto questo richiede tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

