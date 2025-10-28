Superati i limiti risponderemo L' ira di Netanyahu su Hamas
Hamas ha violato i termini del cessate il fuoco a Gaza fin dal primo giorno e Israele è stufo delle sue "bugie". A dichiararlo al Times of Israel è stato un funzionario dell'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La restituzione dei resti di un ostaggio il cui corpo era già stato recuperato non è l'unica ragione per cui i vertici israeliani si sono riuniti per decidere nuove misure contro Hamas. "Il problema è che stanno violando i termini da due settimane. Abbiamo aspettato pazientemente perché abbiamo capito che ci vuole tempo per localizzare, scavare, estrarre e restituire - afferma il funzionario - Tutto questo richiede tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
#monregalese #rifiuti La Regione ha sanzionato l’Acem per l’eccesso di rifiuti indifferenziati prodotti nei Comuni del Monregalese: superati i limiti sia nel 2022 che nel 2023. Ora il nuovo cda dovrà decidere come ripartire le sanzioni. - facebook.com Vai su Facebook
#Cortigiana di #Trump indirizzata alla Presidente del Consiglio #Meloni e’ offensivo e sessista. Limiti decisamente superati da #Landini. - X Vai su X
Medio oriente, l'ira di Netanyahu su Hamas: "Superati i limiti, risponderemo" - Hamas ha violato i termini del cessate il fuoco a Gaza fin dal primo giorno e Israele è stufo delle sue "bugie". Segnala iltempo.it