Superare il modello gentiliano | didattica partecipativa e tecnologia Giannelli | I ragazzi non devono essere dei vasi in cui travasare cultura informazioni e nozioni devono essere delle persone da formare
Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli ha rilanciato la necessità di un modello scolastico innovativo durante il convegno "Governare il sistema educativo in una società che cambia". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
