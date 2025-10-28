Sulla Valle splende l' Estate di San Martino | un mese di eventi tra cultura e devozione

A Novembre torna a splendere l'estate di San Martino grazie alla ricca rassegna di eventi promossa dalla Comunità montana in accordo con la parrocchia di Calolzio e il sostegno di comuni del territorio e associazioni.Momenti di festa e rievocazione della vita del Santo, un articolato calendario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

