Sulla Statale 36 il mega centro commerciale con 350 negozi e terrazza panoramica tra le più grandi d’Europa | ecco quando aprirà
Il progetto, tra i più discussi e controversi della Lombardia, potrebbe finalmente vedere la luce dopo anni di attesa.Avrebbe dovuto aprire già nel 2022, ma finora si è visto soltanto un enorme cantiere a tratti fermo, visibile per chi percorre la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
APPUNTAMENTO PER QUESTA SERA Venerdì 24 ottobre Dancing Mega’ Strada Statale Arceviese - Senigallia - AN ?VI ASPETTIAMOOOO!!! Marco e Claudia VocalSound Music - facebook.com Vai su Facebook
Quando aprirà il mega centro commerciale del Milanese da 1 miliardo di euro (con una sky plaza) - Ma anche attività di ristorazione e un fresh market. Si legge su milanotoday.it
Statale 36, tratte super trafficate con gallerie da rifare: il ‘Grande raccordo anulare lombardo’ conta anche 100mila mezzi al giorno - È la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, che attraversa metà della regione, dalle porte di Milano fino a quelle della Valtellina. Riporta ilgiorno.it