Sudan RSF conquistano città El Fasher in Darfur dopo 500 giorni di assedio | in corso esecuzioni sommarie e pulizia etnica 2000 civili uccisi - VIDEO
Dopo 32 mesi di assedi continui, le RSF hanno annunciato "con orgoglio" la conquista di El-Fasher. In città, che al momento della presa contava circa 260 mila civili, sono attualmente in corso atrocità sulla popolazione. I paramilitari hanno ucciso anche l'attivista Siham Hassan Hasaballah, che avev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nell'approfondimento con @ROBZIK su @Radio3tweet: Argentina, la vittoria di Milei alle legislative e l'aiuto finanziario promesso dagli USA - @ElenaBasso_ Sudan, le Forze di supporto rapido conquistano la città chiave di el-Fasher - @ipanozzo - X Vai su X
Le Forze di supporto rapido raggiungono il centro della capitale del Darfur settentrionale, da 18 mesi sotto assedio, e guadagnano terreno anche nel Kordofan settentrionale #sudan2025 #DARFUR #ElFasher #Kordofan #guerre #crisiumanitaria #emergenza - facebook.com Vai su Facebook
Crisi in Sudan, i miliziani delle Rsf annunciano la conquista di Al Fashir dopo mesi di assedio: civili allo stremo - Domenica 26 ottobre le Rapid Support Forces (Rsf) hanno annunciato di aver preso il controllo di Al Fashir, l’ultima importante città della regione del Darfur, in Sudan, ... Secondo msn.com
AFRICA/SUDAN - I miliziani delle RSF affermano di aver catturato El Fasher, la città del Nord Darfur, assediata da 18 mesi - Khartoum (Agenzia Fides) – Situazione incerta a El Fasher, la capitale provinciale del Nord Darfur, assediata da 18 mesi dai miliziani delle Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces (RSF). Si legge su fides.org
In Sudan le Rapid Support Forces sono infine entrate ad Al Fashir - I paramilitari hanno sottratto all'esercito l'ultima importante base militare del Darfur, dopo un assedio durato mesi ... Si legge su ilpost.it