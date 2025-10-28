Sudan RSF conquistano città El Fasher in Darfur dopo 500 giorni di assedio | in corso esecuzioni sommarie e pulizia etnica 2000 civili uccisi - VIDEO

28 ott 2025

Dopo 32 mesi di assedi continui, le RSF hanno annunciato "con orgoglio" la conquista di El-Fasher. In città, che al momento della presa contava circa 260 mila civili, sono attualmente in corso atrocità sulla popolazione. I paramilitari hanno ucciso anche l'attivista Siham Hassan Hasaballah, che avev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sudan, RSF conquistano città El Fasher in Darfur dopo 500 giorni di assedio: in corso esecuzioni sommarie e pulizia etnica, 2000 civili uccisi - VIDEO

