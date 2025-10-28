Sudan i paramilitari delle Rsf prendono il controllo di El-Fasher Allarme Onu e ong | Rischio di atrocità di matrice etnica
In Sudan, i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno preso il controllo di un quartier generale nel centro di El-Fasher, capitale assediata del Darfur settentrionale, l’ultima roccaforte dell’esercito sudanese nel Darfur. Mentre i combattimenti continuano a infuriare a el-Fasher, il Sudan Doctor Network, un gruppo di medici, ha affermato che le Forze di Supporto Rapido avevano ucciso decine di civili e distrutto infrastrutture sanitarie il giorno precedente nella città, dove centinaia di migliaia di persone sono intrappolate da oltre un anno. In una dichiarazione, le Rsf hanno affermato di aver “esteso il controllo sulla città di El-Fasher dalla morsa di mercenari e milizie”, riferendosi all’esercito sudanese, contro cui combattono dall’aprile 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
