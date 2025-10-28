Sucic Inter sempre più spazio per il croato | può diventare titolare fisso

Inter News 24 Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini: “danno oltre la beffa”. L’episodio del rigore assegnato al Napoli sabato scorso non solo ha deciso la partita, ma ha anche privato l’ Inter di uno dei suoi pilastri di centrocampo. Henrikh Mkhitaryan, fermatosi dopo il contatto con Di Lorenzo, ha riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, con uno stop di circa un mese. Un infortunio pesante per Cristian Chivu, che ora deve ridisegnare gli equilibri della mediana in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

