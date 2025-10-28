Sucic Inter sempre più spazio per il croato | può diventare titolare fisso

Inter News 24 Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini: “danno oltre la beffa”. L’episodio del rigore assegnato al Napoli sabato scorso non solo ha deciso la partita, ma ha anche privato l’ Inter di uno dei suoi pilastri di centrocampo. Henrikh Mkhitaryan, fermatosi dopo il contatto con Di Lorenzo, ha riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, con uno stop di circa un mese. Un infortunio pesante per Cristian Chivu, che ora deve ridisegnare gli equilibri della mediana in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, sempre più spazio per il croato: può diventare titolare fisso

Approfondisci con queste news

Dopo l'acquisto di Petar #Sucic in estate, l'#Inter potrebbe pescare di nuovo dalla #Croazia per rinforzare il centrocampo Gli occhi sono puntati su Luka Sucic, cugino di Petar e compagno di squadra in nazionale TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24.CO - facebook.com Vai su Facebook

#Sucic, l'esempio #Modric all'#Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - X Vai su X

Inter, Sucic il tuttofare: è lui l’erede di Mkhitaryan - Il croato è tornato a brillare, sulla falsariga di quanto mostrato in precampionato e ... Secondo corrieredellosport.it

Sucic, l'esempio Modric all'Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - "Nel calcio ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Da tuttosport.com

Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero" - Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così poco prima del match contro lo Slavia Praga: "Sono molto felice quando segno, ma credo che ... Secondo tuttomercatoweb.com