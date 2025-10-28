Subbyx la scaleup italiana per l’abbonamento a smartphone & co | +350% in un anno e debutto nel SaaS
L’economia degli abbonamenti, tipica di software, app e servizi di streaming, conquista anche il mondo fisico dei gadget hi-tech. Subbyx, fondata da Filippo Rocca, chiude un 2025 da record con crescita a tre cifre, certificazione B Corp e il lancio di una piattaforma di Software. 🔗 Leggi su Repubblica.it
