Subbyx la scaleup italiana per l’abbonamento a smartphone & co | +350% in un anno e debutto nel SaaS

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia degli abbonamenti, tipica di software, app e servizi di streaming, conquista anche il mondo fisico dei gadget hi-tech. Subbyx, fondata da Filippo Rocca, chiude un 2025 da record con crescita a tre cifre, certificazione B Corp e il lancio di una piattaforma di Software. 🔗 Leggi su Repubblica.it

