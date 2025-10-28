Su il sipario al Comunale di Modena | la stagione di Danza apre con Brother to Brother | dall’Etna al Fuji

Si apre venerdì 31 ottobre 2025 alle 20.30 la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena con la prima assoluta di Brother to Brother: dallEtna al Fuji, nuovo spettacolo ideato da Roberto Zappalà e coprodotto dal Teatro per la Compagnia Zappalà Danza.Coreografo tra i più significativi del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

